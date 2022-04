Opiniao19 - arte Kiko

Publicado 19/04/2022 00:00

Desemprego, comércios fechados, atividade econômica em recessão, serviço público sucateado. A imagem de um passado recente que, até pouco tempo atrás, assombrava mentes e corações fluminenses, já começa a mudar. A reconstrução do Rio de Janeiro não é um plano para o futuro. A reconstrução do estado é agora, acontece hoje.



Mesmo durante a pandemia, conseguimos, com empenho, humildade e responsabilidade, lançar as bases que fundam o momento positivo de paz e união que o Rio vive hoje. A prova mais evidente é o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) – soma de todos os bens e serviços produzidos no estado – de 2021, que registrou um crescimento de 4,1%. Com isso, o nível da atividade econômica atinge um patamar acima do período pré-pandemia.



Há ainda um estudo da Firjan que prevê um desempenho ainda melhor para 2022. Isso tudo é reflexo do trabalho de quem compreende o Rio sem verdades absolutas ou imposições, de gente que sabe que nossa maior riqueza está na nossa diversidade e que o futuro precisa ser construído a partir de consensos, não de guerras políticas. O aumento do PIB significa, na vida real, mais oportunidades para todos.



A estatística positiva se traduz em novas vagas de trabalho, lançamento de empreendimentos, atração de investimentos privados, impulsionamento do mercado turístico, enfim, em reaquecimento da atividade econômica. Este é o resultado dos esforços do governo do estado que, graças a uma gestão eficiente e planejada, deu início a um ciclo virtuoso para o Rio de Janeiro.



Ao mesmo tempo, as melhores condições econômicas refletem na arrecadação do estado e no aperfeiçoamento e expansão de políticas públicas. A concessão do serviço de saneamento da Cedae é fundamental nesse sentido, pois abre duas janelas de oportunidade: a primeira, ao ampliar, ao longo dos próximos meses, uma cobertura essencial à qualidade de vida da população; e, a segunda, ao gerar uma receita que vai permitir novos investimentos públicos, como o PactoRJ, pacote de investimentos de R$ 17 bilhões para melhorias em diversas áreas, como infraestrutura, desenvolvimento social, Saúde, Educação, segurança e desenvolvimento econômico.

O momento presente já dá claras demonstrações de que o Rio de Janeiro superou as adversidades, está pronto para avançar. O bom ambiente de negócios favorável ao investidor, a credibilidade, a estabilidade, a transparência e a segurança jurídica e regulatória seguem como norte da atuação do governo do estado. São marcas que deram resultado quando associadas ao diálogo, à harmonia e à união com os municípios e os poderes para mudar a vida de quem mais precisa e, assim, consolidar novas conquistas.

*Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro