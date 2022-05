Sérgio Duarte - Presidente Rio Indústria e presidente do Sindicado das Indústrias de Alimentos do Município do Rio de Janeiro (Siarj). - Divulgação

Publicado 06/05/2022 05:00

O ano de 2020 foi marcado por severas restrições à circulação de pessoas e atividades econômicas, por conta do auge da pandemia de covid-19, o que gerou impactos diretos na atividade industrial fluminense. Naquele ano, o Rio de Janeiro observou o fechamento de mais de 10 mil postos de trabalho nas Indústrias de Transformação. No entanto, o estudo exclusivo feito pela Rio Indústria, Associação de Industrias do Estado do Rio de Janeiro, aponta que 2021, por sua vez, renovou as esperanças de plena recuperação da economia, diante do início do processo de vacinação.

A indústria do Rio de Janeiro reagiu rapidamente à melhora do cenário, abrindo mais de 18 mil vagas de trabalho no ano passado. Ou seja, além de recuperar, em números absolutos, 100% dos postos de trabalho fechados durante o ano de 2020, gerou 80% a mais de oportunidades para o Rio. A indústria foi das primeiras atividades a se recuperar de momento de recessão, por sua gestão profissional, elevado volume de investimentos e mão de obra especializada. Para efeito de comparação, as Indústrias de Transformação foram responsáveis pela abertura de uma em cada dez vagas de emprego em 2021 no Estado do Rio.

Nesse sentido, importante destacar que esse resultado positivo foi difuso por todas as regiões do estado. Em regiões mais industrializadas, a participação da indústria foi determinante para retomada do emprego, como no Médio Paraíba (quatro em cada dez vagas abertas) e Centro-Sul fluminense (três em cada dez).



Observou-se também disseminação de vagas abertas pelos setores da indústria. Dezoito das 24 atividades industriais apresentaram saldos positivos de contratação de empregos em 2021 no Rio de Janeiro. Destaque para Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (6.297), Confecção de artigos de vestuário e acessórios (3.693) e Fabricação de produtos alimentícios (1.019), que conseguiram reabrir 100% das vagas fechadas pela pandemia; e Fabricação de produtos de metal (1.967) e Fabricação de produtos de minerais não-metálicos (1.919), que continuaram contratando em ambos os anos, apesar do momento desafiador.



A indústria do Rio de Janeiro saiu mais forte desse momento adverso, evidenciando a competência dos industriais fluminenses e suas expectativas otimistas em relação ao futuro do nosso estado. Expectativas essas ancoradas em diversos indicadores positivos divulgados nesse início de ano.



O governo do estado do Rio de Janeiro encerrou 2021 com superávit orçamentário e redução do estoque de restos a pagar, o que permitiu anunciar – e já estar executando – investimento da ordem de R$ 17 bilhões, através do programa Pacto RJ. A Rio Indústria e seus associados acreditam que 2022 será um ano ainda melhor para o Rio de Janeiro, um estado com vocação industrial.

Sérgio Duarte é presidente Rio Indústria, presidente do Sindicado das Indústrias de Alimentos do Município do Rio de Janeiro (Siarj) e membro conselheiro da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan)