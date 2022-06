Juliana Brizola é deputada (Líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa do RS) - Divulgação

Publicado 14/06/2022

O número insignificante de mulheres ministras no atual governo brasileiro vai no sentido contrário à tendência internacional. O Brasil tem apenas duas mulheres em ministérios, o que representa 9,1% em um total de 23 pastas. No ranking mundial está em 16º lugar entre os países com menor número de mulheres em ministérios, de acordo com a lista divulgada pela ONU Mulheres e pela União Interparlamentar, em 2019. Nessa lista o Brasil está abaixo do Paquistão, que tem 12% dos cargos ministeriais ocupados por mulheres.

Os índices de representatividade feminina colocam o Brasil atrás de países que estão passando por crises políticas e humanitárias, como a Síria, que tem 13,3% de suas 30 pastas ocupadas por mulheres, e a Venezuela, com 29,4% de seus 34 ministérios conduzidos por elas. Na última cerimônia para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o atual presidente da República do Brasil afirmou que as mulheres estão "praticamente integradas à sociedade, pela primeira vez o número de ministros e ministras está equilibrado num governo. Cada uma das duas mulheres ministras, equivale por dez homens”, o que soou como um deboche, desagradando as instituições que defendem os Direitos Humanos e os direitos das mulheres.

De acordo com a ONU, a participação de mulheres em postos ministeriais no mundo é a maior já registrada. E o bom exemplo vem da Espanha, onde a participação feminina é de 64%, no Governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez, que nomeou 11 ministras em um gabinete de 17, representando 64,7% dos membros. Esse fato faz com que a Espanha tenha hoje o Executivo com mais mulheres do mundo e da história da Europa.

Anteriormente, a liderança era da Finlândia, que em 2007 nomeou 12 ministras em um total de 19, 63,1% dos integrantes. Apesar desse importante avanço, a Espanha ainda não conseguiu eleger uma presidente mulher, o que já aconteceu no Brasil com a eleição de Dilma Rousseff, em 2010.



É imprescindível ter mais mulheres nos Governos, principalmente nos processos de elaboração de políticas públicas direcionadas à melhoria das condições de vida dos cidadãos. Nesse sentido, aumentar a representação feminina no parlamento fortifica a democracia Se elas são excluídas do Governo, há que se questionar a igualdade de oportunidades, pois está comprovado que há mulheres tão ou mais competentes que os homens.

A ampliação da participação das mulheres na política depende de vários fatores, como a permanente luta feminista e o acesso à Educação pública de qualidade. Outro fator importante é que há uma tendência a aumentar a participação das mulheres quando o governo eleito é progressista.



Mulheres, as eleições estão chegando, e é uma oportunidade histórica de revertermos esse monopólio masculino nos espaços de poder. Se nós somos a maioria e representamos 52% do eleitorado nacional, são as mulheres que decidirão o futuro do Brasil.

Juliana Brizola é deputada (líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa do Estado do RS)