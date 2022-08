Isa Colli é jornalista e escritora - Divulgação

Publicado 03/08/2022 06:00 | Atualizado 03/08/2022 14:12

Tiago, meu amiguinho de apenas 8 anos, pediu que eu chamasse a atenção dos adultos para uma ‘coisa muito triste’ que o incomoda neste momento: o desperdício de alimentos. Ele disse: “tem umas pessoas na internet que ficam brincando de colocar caldas esquisitas em cima dos alimentos para ficar com gosto ruim e fazer pegadinha. Poxa, tem um monte de gente morrendo de fome e esse pessoal fica jogando comida fora. Fala sobre isso, por favor”.



Eu fico impressionada com a visão de mundo do Tiago, que volta e meia me inspira em escrever sobre algum assunto. E olha como ele é antenado nos fatos. O relatório ‘Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo (SOFI) 2022’, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), divulgado este mês, revela que 61,3 milhões de brasileiros sofrem com insegurança alimentar. Ou seja, não sabem se terão o que comer na próxima refeição.



Dos 61,3 milhões, 15,4 milhões enfrentaram situação de insegurança alimentar grave. Esses números revelam uma piora significativa da fome no país, na comparação com o cenário entre 2014 e 2016, quando a insegurança alimentar atingia 37,5 milhões de pessoas, sendo 3,9 milhões passando fome.



São índices alarmantes que me fazem concluir que Tiago está coberto de razão. É inconcebível que as pessoas desperdicem alimentos, enquanto muitos não têm sequer o que comer.



A própria FAO reconhece em um de seus estudos que o desperdício de alimentos é um fator potencializador da insegurança alimentar e da fome no mundo. Segundo a agência da ONU, mais de 30% da produção mundial de alimentos é desperdiçada a cada ano entre as fases de pós-colheita e a venda no varejo.



E enquanto o Brasil é um dos maiores exportadores de insumos agrícolas do mundo, a população sofre com a desigualdade na distribuição de alimentos.



Segundo a ONG Oxfam Brasil, o volume de produtos exportados anualmente seria suficiente para alimentar toda a população do país. Entretanto, investe-se na produção agrícola para a venda de commodities, sem exigências por parte do governo para que uma parcela da produção seja distribuída no mercado interno.



É claro que nós, cidadãos, temos o dever de cobrar dos governos o fortalecimento das políticas públicas para reverter esse quadro, mas cada um também pode fazer a sua parte.



No Brasil, cerca de 10% dos alimentos são desperdiçados dentro de casa, o que nos coloca em 54º lugar em comparação com outros países, segundo a FAO.



Algumas ações poderiam nos tirar deste triste ranking: fazer a quantidade de comida suficiente para evitar sobras; buscar receitas para aproveitar as cascas e sementes de frutas e legumes; não armazenar grande quantidade de alimentos frescos, que podem estragar antes mesmo do consumo e o principal, ajudar doando mantimentos. Há várias ONGs e projetos sociais que recebem doações e distribuem para quem precisa. Pense nisso.



