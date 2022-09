Paulo Kendi T. Massunaga, presidente executivo da AEERJ - Divulgação

Publicado 02/09/2022 05:00

Estamos às vésperas das eleições, momento que julgamos oportuno para reafirmar nossa determinação pelas ações de compliance, considerando que a corrupção é um dos grandes empecilhos para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU), reunidos na agenda 2030. Atualmente, existe grande expectativa para que sejam encontrados mecanismos capazes de ir muito além do que barrar o crescimento da corrupção.



É urgente a implantação de medidas para que esta prática seja extinta da nossa sociedade. A Associação da Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj), no seu papel de entidade associativa, vem desde 2015 trabalhando incessantemente em conjunto com suas associadas no sentido de promover programas de integridade visando a boa prática de governança nas empresas.



Ao longo destes anos traçou e alcançou metas, promovendo debates e eventos sobre a questão, se associando ao Instituto Ethos e criando canal de denúncia, dentre tantas outras medidas de sucesso adotadas.



Entendemos que o papel da iniciativa privada é fundamental nesse processo, até porque nos últimos anos as empresas de Engenharia foram personagens centrais de cenários que eclodiram negativamente Brasil afora. Em contrapartida, este mesmo segmento, atualmente com atitudes rígidas e objetivos claros, tem demonstrado ser capaz de ter uma gestão baseada num verdadeiro programa de integridade e cada vez mais empresas aderem a este programa.



Por outro lado, lamentamos que nem todos, contratantes e contratados, tenham percebido a necessidade de mudança. Também é lamentável observar que as nossas associadas que aderiram ao programa têm enfrentado grandes dificuldades e concorrências desleais com aqueles que ainda não deram conta de que o mundo mudou, o Brasil mudou, e ainda não se organizaram para atuar dentro das melhores práticas e transparência exigidas pelo presente e futuro.



A nossa entidade e suas associadas permanecem convictas de que estão no caminho certo, ou melhor, no único caminho que acreditam existir. Seguirão assim, encontrando e derrubando barreiras, na certeza que num futuro muito próximo estarão com um número infinito de seguidores.

Paulo Kendi T. Massunaga é presidente executivo da AEERJ