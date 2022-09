Salvino Oliveira, secretário especial da Juventude Carioca da Prefeitura do Rio - divulgação

Publicado 02/09/2022 06:00

Doze de agosto foi comemorado o Dia Internacional da Juventude, eleito pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1999. Somente na cidade do Rio de Janeiro somos mais de 1,6 milhões de pessoas de 15 a 29 anos no auge de suas criatividades, potencialidades e capacidades. Tal qual os territórios em que vivem, os jovens cariocas possuem realidades e obstáculos bastantes diversos.

É por entender e celebrar essas diferenças e desafios que a Secretaria Especial da Juventude Carioca promoveu um festival, com ações e eventos, durante todo o mês de agosto e que foi encerrado no último dia 27 com a eleição do Conselho Municipal de Juventude (CMJ). Será a segunda vez em 457 anos de história que os jovens terão um conselho que permitirá a participação efetiva na construção das políticas públicas municipais.



Recentemente, vimos a expressão “de milhões” viralizar nas redes sociais. Ela não faz referência a um número ou tampouco designa algo com valor material mas, sobretudo, simbólico. Agosto é o mês de milhões para nós. Seja no asfalto ou na favela, testemunhamos no último ano milhões de potencialidades nos programas desenvolvidos pela Secretaria da Juventude. E isso ocorreu porque desenhamos programas e projetos claros em seus objetivos finais: oferecer oportunidades para a juventude do Rio de Janeiro.



No Geração Transformadora, oferecemos um espaço para discussão política, sem viés partidário, mas para que os próprios jovens desenvolvam suas estratégias de participação e transformação em seus territórios, multiplicando práticas de transformação. São deles projetos como Laboratório de Inovação para Mediação Sociopolítica da Juventude.



E no Emprega JUV levamos oportunidades de oficinas e formações que podem enriquecer o currículo dos jovens em vulnerabilidade que são constantemente confrontados por um mercado de trabalho excludente. E é por acreditar no potencial e na importância dos jovens que foi lançado o Pacto Pela Juventude, um projeto em cooperação técnica com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), que irá formar 920 jovens líderes em 60 periferias. Essas ações podem ser conferidas nas nossas redes: www.instagram.com/juvrio.



Não é novidade para ninguém, mas vale lembrar que pessoas nascidas em diferentes realidades e contextos socioeconômicos vão ter desafios diferentes. Como cria da Cidade de Deus, que trabalhou tanto vendendo produtos na rua quanto à frente de uma secretaria da Prefeitura do Rio, vejo a importância de garantir a oferta de oportunidades e direitos. Precisamos falar, olhar e agir pelas juventudes do país. Somos muitos e representamos o futuro e o presente da cidade.

Salvino Oliveira é secretário especial da Juventude Carioca da Prefeitura do Rio