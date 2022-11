Paulo Baía é sociólogo, cientista político e professor - Divulgação

Paulo Baía é sociólogo, cientista político e professorDivulgação

Publicado 02/11/2022 06:00

Lula da Silva (PT) venceu a eleição às 19:45 h do dia 30 de outubro, quando matematicamente definiu o pleito. Em uma metáfora com o futebol, bateu um pênalti, a bola bateu na trave e entrou para o gol do campeonato, com 2,1 milhões de votos de diferença para Jair Bolsonaro (PL).



Ao contrário do futebol, em que se ganha por um gol de diferença, se comemora sem preocupação com o dia seguinte, na política ao ganhar imediatamente começa-se a pensar no dia seguinte, que estava expresso no palanque montado por Lula para seu pronunciamento de vitória, um libelo chamando para a responsabilidade republicana e democrática da vitória eleitoral.



Foi a proclamação de uma pauta com "urgência de tempo presente", na feliz expressão do ex-prefeito Israel Klabin, ressuscitada pelo presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT).



Lá, estavam ministros do futuro governo Lula, que tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023. Simone Tebet e Marina Silva serão ministras com certeza, Gleisi Hoffmann também. Edinho Silva, Gilberto Carvalho, Márcio França, Eduardo Kalil e Jacques Wagner, idem.



Será um governo de frente ampla e democrática. Esse foi o perfil da campanha de Lula ao longo de 2022 até seu pronunciamento de vitória na noite do dia 30 de outubro. Desde o início, Lula se consolidou como líder de uma frente ampla e democrática. Esse desenho da campanha vai espelhar o desenho do ministério e do governo de Lula da Silva.



Lula sabe que tem que montar um governo com o apoio de 310 deputados federais, não será difícil fazer isso. Sabe que terá que montar um governo com o apoio de 56 senadores, também não será difícil fazer isso.



Mas, Lula não fará um governo centrado exclusivamente nos deputados federais e nos senadores. Lula terá interlocução direta com todos os 27 governadores, um diálogo franco, propositivo e produtivo, sem exceção de nenhum deles e delas.

No pronunciamento, Lula citou a volta das conferências temáticas e setoriais. Para tal, é necessário que o governo tenha os diversos segmentos da sociedade civil organizada, tenha representantes das macro e micro forças sociais, tenha como parte do governo os múltiplos segmentos do universo cultural, os segmentos de militância temática, de militância ecoambientalista.

Portanto, o governo de Lula será um governo já desenhado em seu pronunciamento e nas pessoas que estavam no palanque de seu pronunciamento de estadista. Lula tem expertise de maestro tarimbado, de regente que ao mesmo tempo junta uma orquestra sinfônica com a bateria de uma escola de samba e mais um coral de muitas vozes para tocarem afinados o hino da pacificação do país, da reinvenção da nação, da volta ao roteiro da civilidade, dos convívios, da alteridade, do fim das intransigências discriminatórias. Essa é a linha do governo de Lula.

Paulo Baía é sociólogo, cientista político e professor da UFRJ