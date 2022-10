Publicado 30/10/2022 05:00

Acordei para tirar a noite de meu país. Acordei para iluminar a vida de milhões que passam fome, de milhões que se desperdiçam por não serem cuidados, de milhões que adormecem sem esperança.

Acordei para abraçar o amor como movimento ético de transformação humana.Não quero um país para poucos. Quero um país para todos! Um país que não julgue o diferente, mas que abrace os diferentes e acredite na igualdade.Um país fraterno cujas armas sejam as mãos dadas e o conhecimento.

Acordei para desautorizar os que gritam palavras de ódio e os que zombam da dor do outro. E também os que se omitem. Irmãos meus de cada canto do Brasil, dos tantos brasis, merecem respeito.

Acordei para permitir que a luz da manhã banhe de esperança minha alma.Um novo tempo começa hoje. Com suas imperfeições, certamente, mas com os medos sendo demitidos pela coragem de jamais comungar com quem agride, com quem diminui, com quem violenta a alma humana.

Acordei sentindo o cheiro da floresta, que tanto quero proteger, porque é a casa da humanidade inteira.Acordei demitindo a mentira, o uso incorreto do Sagrado. Irmãos meus de religiões todas merecem o direito de liberdade, sem falsidade, sem inverdade.

Acordei abraçando a educação como a mais importante política pública, a que abre as portas para todas as outras, a que permite o direito das escolhas, a convivência digna, a construção de amanhãs. Acordei com a compaixão me explicando a dor de meus irmãos que não têm o que tenho, quando a saúde falha, quando o fosso da desigualdade abre mais cedo a porta da despedida da vida.

Acordei para um horizonte novo em que a alegria seja convidada a fazer parte. Ela só vem, quando é a paz a convidadora. E a paz é uma ação diária de compreensão da necessária convivência.

Acordei pintando na vida as palavras ética e estética. O bom e o belo. Das praias e das montanhas. Das grandes e das pequenas cidades. Do sertão e do serrado. Do sul, do nordeste, do sudeste, do norte e do centro-oeste. É o mesmo Brasil se vestindo de sotaques diferentes. Dos povos originários a todos os outros abraçados aqui por uma mãe natureza que nos oferece a abundância de clima, de água, de solo, de esperança de plantios bons.

Acordei para votar. Para votar sorrindo. Para votar agradecendo os meus irmãos de ontem que conquistaram a democracia. Acordei para dizer aos meus irmãos de amanhã que prosseguirei lutando para que ditadura nenhuma roube de nós o direito de prosseguirmos votando e decidindo, livremente, quem provisoriamente recebe de nós o mandato de governar.Governar é cuidar. É nisso que acredito desde que acordei.

É manhã de domingo. Um sol bonito se abre para dizer que o belo do horizonte pode ser belo no modo como tratamos uns aos outros. Como tratamos a nós mesmos, despedindo o que nos despede da nossa essência. Não é o ódio a matéria-prima que nos molda, é o amor. Forte e transformador, quando percebemos, quando autorizamos.

Que a harmonia da natureza possa viver dentro da gente, das gentes todas que se encontram nas calçadas, nas ruas, nas casas, nos campos e nas novas avenidas nascidas com as tecnologias. Do outro lado há sempre um humano como eu, que como eu sofre e como eu sorri.

Que a palavra respeito e a palavra amor sejam companheiras inseparáveis em nossa brava gente brasileira que nunca se negou a acordar.

Acordei.

Acordai, irmãos meus.

Não desperdicemos a liberdade para que ela nunca parta nos deixando partidos de arrependimentos.

Acordemos juntos o acordo de um tempo de paz.

Nasce, hoje, um novo país!