Yedda Gaspar, presidente da FaaperjReginaldo Pimenta

Publicado 18/11/2022 05:00

Passadas as eleições, mesmo que alguns ainda andem esperneando em frente aos quartéis, devemos olhar para o futuro, com esperanças renovadas e fé no que está por vir.

Sabemos que o cenário econômico que o presidente Lula encontrará não será dos melhores. Ao contrário, pode ser mesmo sombrio, com rombos astronômicos a serem tapados e muito trabalho para colocar o Brasil nos eixos.



De todo jeito, algumas das primeiras afirmações do futuro presidente já nos animam, principalmente a questão de aumento real do salário mínimo. Realmente, durante quatro anos, Bolsonaro não deu um centavo de aumento real e, com a inflação em alta, o salário dos mais pobres foi corroído.



Mas, se a notícia é boa, é também para que os líderes dos aposentados e pensionistas comecem a se movimentar, sob pena de vermos repetida a política de aumento do salário mínimo com índices maiores do que os aplicados às aposentadorias e pensões dos que sempre contribuíram acima do piso nacional.



Hoje, sabe-se que, se quem recebe o mínimo está com salário defasado, as demais aposentadorias estão muito mais, com dezenas de milhares de beneficiários com poder de compra reduzido, por causa daquela política covarde.



Esperamos que o governo Lula faça justiça a todos, reajustando todos os salários dos aposentados e pensionistas com o mesmo índice do mínimo. E que o novo Congresso aprove os projetos que nos fazem Justiça e que estão na gaveta da Presidência da Câmara há anos, sem que sejam postos em votação.

Yedda Gaspar é presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro.