Andrezinho Ceciliano falou de desafios e soluções para coleta, tratamento, destinação e reciclagem dos resíduos sólidos - Divulgação

Publicado 27/02/2025 00:16

O prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano, foi eleito por unanimidade presidente do Consórcio Centro-Sul 1 de Resíduos Sólidos. A eleição do consórcio, que aconteceu na segunda-feira (25/02), define a diretoria que irá liderar as ações de coleta, tratamento, destinação e reciclagem dos resíduos sólidos dos municípios de Paracambi, Queimados, Japeri, Mendes e Paulo Frontin.

“Nossa tarefa é construir o futuro com as juventudes do agora, pois nossos municípios têm uma enorme oportunidade de buscar suas soluções na natureza, seja através do ecoturismo, da mobilidade com modais sustentáveis, de transportes públicos elétricos, ciclofaixas e ciclovias, fazendo dos jovens protagonistas das cidades do amanhã. Estamos unidos para transformar nossos desafios em soluções e garantir municípios com mais resiliência climática”, disse Andrezinho Ceciliano em suas redes sociais.

Em vídeo em suas redes sociais, Andrezinho Ceciliano falou sobre o aterro sanitário instalado na cidade. “Nós temos um aterro sanitário em Paracambi, são cinco municípios jogando resíduos sólidos dentro do município, por isso é importante chamarmos esta responsabilidade para preparar o encerramento das atividades do aterro sem nenhum dano ambiental para Paracambi. O aterro foi instalado no período em que meu pai foi prefeito, quando foi iniciado esta tratativa para que o aterro viesse para cá, e agora a gente chama esta responsabilidade para poder estar no centro do debate e preparar este aterro para o futuro, preparar a nossa cidade para o futuro, e trazer iniciativas, recursos, trazer Paracambi para o centro do debate ambiental”, destacou

Andrezinho Ceciliano agradeceu à prefeita de Japeri e aos prefeitos de Mendes, Paulo de Frontin e Queimados. “Agradeço imensamente à minha amiga Prefeita Fernanda e aos meus amigos Jorge, Maneko e Glauco pela confiança de me eleger presidente. Contem comigo e vamos juntos construir novos caminhos, pois o único planeta que temos é o nosso”, finalizou.