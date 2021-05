Por O Dia

Publicado 15/05/2021 19:38 | Atualizado 16/05/2021 13:28

No sábado 15 aconteceu no Cais de Turismo de Pararty uma fiscalização e tentativa de melhorar o local para turistas e barqueiros. Os principais problemas são o lixo que é deixado no cais e não no local apropriado onde a prefeitura tem containers para descarte, as bicicletas que também são deixadas no Cais e não no bicicletário que fica vazio o desperdício de água, o número excedente de passageiros uma vez que estamos na bandeira vermelha.

O Secretário adjunto de Turismo Paulino conta que: “nós tivemos alguns casos de embarcações pegarem turistas fora do cais e assim ultrapassar o número de pessoas declarados na saída do cais, nessa apreensão tivemos até uma multa alta no valor de R$ 60.000,00, na ocasião passaram 12 passageiros.”

Paulino explica ainda que esta fiscalização foi no intuito de notificar verbalmente sobre as irregularidades, e que, no final de semana que vem o trabalho vai ser muito mais rigoroso.

BALANÇO FISCALIZAÇÃO CAIS DE TURISMO

PERIODO DE 12/04 A 18/04/21 (07 DIAS)

Equipe composta por servidores de diversas secretarias.

1-Foi realizada a conferência da capacidade de passageiros de mais de 120 embarcações;

2-01 (uma) embarcação será autuada por sair na segunda feira;

3-01 (uma) embarcação será autuada pela recusa dos passageiros em usar máscara;

4-O fluxo de passageiros no período foi superior a 3000 (três mil) pessoas;



PERIODO DE 19/04 A 25/04/21 (07 DIAS)

Equipe composta por servidores de diversas secretarias.

1-Foi realizada a conferência da capacidade de passageiros de mais de 325 embarcações;

2-O fluxo de passageiros no período foi superior a 4610 (quatro mil e seiscentos e dez) pessoas;

3-Não houve ocorrências neste período.

Observação: no dia 24/04 sábado foi realizada a conferência de 143 embarcações com fluxo superior de 2050 (dois mil e cinquenta) passageiros.