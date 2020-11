À esquerda do quadro: Juninho Bernardes no alto e Marcelo abaixo. À direita: Pedro Paulo no alto, Batata no centro e Kenny Nobre abaixo Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 15:33

No feriado de finados (2), os candidatos à Prefeitura de Paty do Alferes, interior do Rio, privilegiaram as redes sociais em suas ações de campanha.



Juninho Bernardes, candidato do PSC que busca a reeleição, publicou vídeo destacando um dos projetos de seu governo. Também em vídeo, Lúcia de Fátima (Democratas), mais conhecida como Batata, pediu votos acompanhada de Adriana Português, sua vice na chapa. Candidato pelo PDT, Kenny Nobre concedeu entrevista a um jornal local, transmitida ao vivo pelo Instagram.

Publicidade

Até o fechamento desta matéria O DIA não teve acesso às atividades de campanha dos candidatos Marcelo de Paula (Patriotas) e Pedro Paulo (MDB) no dia de finados.