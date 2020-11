Por O Dia

Publicado 04/11/2020 11:04

Ontem (03), osDoutor Pedro Paulo (MDB) fez caminhadas pelos bairros Palmares e Marmelo durante o dia e, à noite, realizou transmissão ao vivo em sua rede social.Juninho Bernardes (PSC), que busca a reeleição, fez campanha de rua e publicou fotos com moradores em suas redes sociais. Mais tarde, o candidato realizou transmissão ao vivo ao lado de seu vice, Arlindo Dentista.Lúcia de Fátima, a Batata (DEM), divulgou vídeo de sua visita à rua da Fábrica e falou sobre projeto de ciclovia. A candidata também usou as redes sociais para se manifestar sobre o Caso Mari Ferrer, conforme informou O Dia. Kenny Nobre (PDT) fez caminhadas pelas ruas do município e divulgou imagens ao lado de moradores em sua rede social.A assessoria de Marcelo de Paula (Patriotas) não informou a agenda do candidato.Entre as 5 candidaturas do município, apenas a de Doutor Pedro Paulo informou os compromissos dele para esta quarta-feira (04). O candidato fará caminhadas pelos bairros Recanto, Saibreira e Morro do Ney.