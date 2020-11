Coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 11:14

Os novos dados da Covid-19 em Paty do Alferes, atualizados ontem (04), mostram que a cidade acumula 206 casos confirmados da doença. O numero de mortes subiu para 10; um óbito foi registrado desde o boletim anterior, divulgado na terça (03).



De acordo com a Secretaria de Saúde do município, 188 pacientes se curaram e 8 permanecem em isolamento domiciliar. Outros 878 casos suspeitos foram descartados.



Segundo o boletim epidemiológico, há 43 casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus em análise na cidade, que fica no interior do Rio.