À esquerda do quadro: Juninho Bernardes no alto e Marcelo abaixo. À direita: Pedro Paulo no alto, Batata no centro e Kenny Nobre abaixo Reprodução

Por O Dia

PATY DO ALFERES - Com a proximidade das eleições municipais, os candidatos intensificam a cada dia suas campanhas de rua. Confira as atividades dos postulantes ao cargo em Paty do Alferes ontem (05), quando faltavam dez dias para o pleito.

Juninho Bernardes (PSC) esteve no bairro Coqueiros, onde visitou moradores e fez carreata. Em busca da reeleição, o candidato publicou novo vídeo nas redes sociais destacando ações de seu governo.



Kenny Nobre (PDT) visitou o bairro Capivara e recebeu o Deputado Federal Paulo Ramos. O candidato também usou suas redes sociais para celebrar o Dia da Cultura.



Lucia de Fátima (DEM), a Batata, foi até o bairro Nova Esperança e, hoje cedo, publicou vídeo em suas redes sociais fazendo críticas às obras na rua José Eugênio Pinheiro.



Doutor Pedro Paulo (MDB) fez caminhada e panfletagem nos bairros Recanto dos Eucaliptos, Morro do Capitão e Parque Barcelos. À noite, o candidato realizou transmissão ao vivo destacando pontos do plano de governo.



O candidato Marcelo de Paula (Patriotas) não enviou sua agenda. Também não houve nenhuma publicação em sua página no Instagram.