Paty do Alferes, interior do Rio Divulgação

Por Sergio Gustavo

Publicado 09/11/2020 18:56 | Atualizado 09/11/2020 19:09

Com 22.843 pessoas aptas para votar nas Eleições 2020, Paty do Alferes tem 58% do eleitorado formado por cidadãos com 49 anos ou menos. O município possui 3,5% de eleitores com idades entre 16 e 20 anos, número abaixo da média nacional (5,2%).



De acordo com o levantamento realizado por O DIA, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pouco mais de 24% dos eleitores de Paty têm mais de 60 anos. No próximo domingo (15), os idosos terão preferência na votação entre 7h e 10h. Segundo decisão do TSE, publicada em 1º de outubro, "os eleitores com idade inferior a 60 (sessenta) anos não serão impedidos de votar, mas deverão aguardar em fila separada até que todos os eleitores com 60 (sessenta) anos ou mais, já presentes ou que cheguem à seção, tenham votado".



No recorte por escolaridade, chama a atenção o número de pessoas analfabetas, 8,1% - a média nacional é de 4,4%. Outros dois grupos se destacam numericamente, os 34,4% que não terminaram o ensino fundamental e os 18,7% que não concluíram o ensino médio.



Seguindo a tendência nacional, as mulheres também são maioria no eleitorado de Paty, 51,5%. Um dado interessante diz respeito às pessoas trans, parcela significativa da comunidade LGBTQ+. Em 2016 não havia nenhum eleitor que fizesse uso do nome social em Paty, agora há 3. Desde 2018, transgêneros podem alterar o registro civil sem que se submetam a cirurgia ou dependam de decisão judicial. Segundo dados do TSE, 9.985 eleitores registrados com nome social estão aptos a votar no Brasil em 2020. Nas eleições gerais de 2018, eram 7.645.