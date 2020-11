Justiça Eleitoral recomenda que eleitor confirme local de votação Divulgação/TSE

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 12:34

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) recomenda que, antes do próximo domingo (15), o eleitor confira se houve mudança do seu local de votação em relação às últimas eleições.

Os eleitores podem realizar a consulta no site da Justiça Eleitoral . Basta informar nome, CPF ou número do Título Eleitoral; data de nascimento e nome da mãe. No Estado, há 32.126 seções eleitorais distribuídas em 4.892 locais de votação.

