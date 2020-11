Domingo terá pancadas de chuva em Paty, segundo meteorologia Reprodução/Google Earth

Publicado 14/11/2020 17:13 | Atualizado 15/11/2020 00:06

PATY DO ALFERES- O domingo (15) de votação em Paty do Alferes será de chuva e calor, de acordo com a previsão do Climatempo. A chance de chover na cidade amanhã é de 80%.



A meteorologia indica uma manhã de sol entre nuvens e com umidade relativa do ar de até 98%. Ao meio-dia, a temperatura na cidade estará próxima dos 30º. Pancadas de chuva estão previstas para os períodos da tarde e da noite. Segundo o Climatempo, há alta probabilidade de formação de arco-íris.

Neste ano de pandemia, a votação começa às 7h da manhã e termina às 17h. Conforme já destacou O DIA, os idosos terão preferência até às 10h. Segundo decisão do TSE, publicada em 1º de outubro, "os eleitores com idade inferior a 60 (sessenta) anos não serão impedidos de votar, mas deverão aguardar em fila separada até que todos os eleitores com 60 (sessenta) anos ou mais, já presentes ou que cheguem à seção, tenham votado". O TSE sugere que cada eleitor leve sua própria caneta para votar.