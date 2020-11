O prefeito de Paty, Juninho Bernardes Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 21:24 | Atualizado 15/11/2020 23:16

PATY DO ALFERES- Juninho Bernardes (PSC) foi reeleito em Paty do Alferes. Com 100% das urnas apuradas, o atual prefeito venceu a eleição com 51% dos votos (8591 votos), segundo a Justiça Eleitoral. Em segundo lugar ficou Batata (DEM), cuja candidatura está anulada sob júdice, com 39% (6.544 votos).

Nas eleições de 2016, Juninho Bernardes (PSC) foi eleito prefeito de Paty com quase 44% dos votos. O candidato nasceu em Vassouras, tem 35 anos, é formado em Administração de Empresas e elegeu-se pela primeira vez como vereador, em 2012.

Marcelo de Paula (Patriotas) ficou em terceiro lugar, com 4,9% dos votos; Doutor Pedro Paulo (MDB) em quarto, com 2,6%; e Kenny Nobre (PDT) em quinto, com 2,5% dos votos - 5% votaram branco ou nulo.

Neste dia 15 de novembro de 2020, 17.808 cidadãos compareceram para votar em Paty.