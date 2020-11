Paty cumula 12 mortes por Covid-19 Reprodução

17/11/2020

PATY DO ALFERES - Os mais recentes dados da pandemia de Covid-19 revelam que Paty tem 18 pessoas no estágio ativo da doença; 16 em isolamento domiciliar e 2, internadas. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do município, há 93 pacientes em análise - destes, 1 permanece internado.



Paty do Alferes acumula 12 mortes e 240 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. A Prefeitura informa, ainda, que 210 pessoas se recuperaram da doença e 967 casos suspeitos foram descartados.