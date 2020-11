Pré-matrícula para próximo ano letivo deve ser realizada até a próxima segunda (30) Divulgação

Por O Dia

Os responsáveis por crianças e adolescentes que estudam na rede municipal de Paty do Alferes têm até o próximo dia 30, segunda-feira da semana que vem, para efetuarem a pré-matrícula do próximo ano letivo de - tanto para escolas quanto para vagas em creche.

A Secretaria de Educação do município informa que, neste período de pandemia, as inscrições são realizadas exclusivamente por e-mail - veja a lista com os endereços eletrônicos específicos para cada unidade de ensino na Galeria de Fotos localizada ao final da matéria. O secretário da pasta, David de Mello Silva, destacou a importância de se efetuar a pré-matrícula até a próxima segunda: "A escola, por conta da pandemia, está em novo formato; e precisamos planejar como será o próximo ano. Contamos com os responsáveis na pré-matrícula e no acompanhamento das atividades".

O e-mail deve conter Certidão de Nascimento ou RG do aluno e do responsável, comprovante atualizado de residência (ou declaração de próprio punho) e, em caso de transferência, Declaração ou Histórico Escolar. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 2485-1500.