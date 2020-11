13 pessoas morreram de Covid-19 em Paty, segundo dados da prefeitura Reprodução

Por O Dia

O boletim epidemiológico emitido nesta quarta-feira (25) pela prefeitura de Paty do Alferes revela que 48 pessoas estão em estágio ativo de Covid-19 no município, que fica distante cerca de 120km da capital do Rio. Todos os pacientes com confirmação de contaminação estão em isolamento domiciliar.

Há outros 172 casos suspeitos - desses pacientes, 3 estão internados. Ainda segundo os dados oficiais, Paty acumula 311 casos confirmados desde o início da pandemia e 13 mortes. 250 pessoas já se recuperaram da doença e 1195 casos suspeitos foram descartados.