O deputado estadual Eurico, o secretário Thiago e o prefeito Juninho Divulgação

Publicado 28/11/2020 11:30

O prefeito de Paty, Juninho Bernardes, levou as pautas ambientais do município até o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha. Na reunião, que também teve a presença do deputado estadual Eurico Júnior, foi assinado o Termo de Anuência de Restauração Florestal, relativo ao Programa Florestas do amanhã. A execução do projeto de reflorestamento de mais 5 hectares no Morro do Mirante em Palmares está orçado em R$ 395.000,00.



Além disso, outras medidas relacionadas ao meio ambiente foram solicitadas pelo prefeito reeleito, tais como aquisição de equipamentos para o Refúgio de Vida Silvestre e apoio para ampliação do projeto Coleta Seletiva Porta a Porta através da doação de caminhão-baú. A implantação do Programa Limpa Rio em Paty e o projeto de construção de Estação de Transbordo de Resíduos também foram debatidos no encontro, que aconteceu na semana passada, na capital do estado.