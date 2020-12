Por O Dia

Publicado 18/12/2020

Ontem (17), a Justiça Eleitoral diplomou prefeito e vice eleitos em Miguel Pereira para segundo mandato.(83% de votos válidos). A diplomação é um ato legal realizado em todos os municípios para que os eleitos a cargos do Executivo e do Legislativo possam tomar posse no próximo dia 1º.O prefeito comentou a expectativa para os próximos quatro anos. “Cumpriremos nossos quatro pilares propostos para o governo de 2021-2024: asfalto e saneamento básico, geração de emprego, iluminação pública e transporte público", disse André, que também pediu à população que mantenha todos os cuidados necessários ao período de pandemia. Conforme O DIA informou, o prefeito de Miguel contraiu Covid-19 e comentou as consequências em seu corpo mesmo com o novo coronavírus inativo. "Ele pegou muito forte nos meus rins, fígados e pulmões. Estou muito fragilizado e voltando a trabalhar devagar, porque minha resistência ainda está em 50%", disse André na terça (15).