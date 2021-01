Primeira reunião de secretariado foi realizada nesta semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 10:23

Em primeira reunião de secretariado do novo mandato, o prefeito de Paty do Alferes destacou a prioridade nos próximos quatro anos. “Vamos trabalhar visando o desenvolvimento econômico de Paty, e realizar muitas ações em diversas áreas, em especial educação e saúde. Sabemos que o ano de 2021 vai ser um desafio para a administração pública, mas com muita gestão e responsabilidade vamos vencer as dificuldades", disse Juninho Bernardes (PSC).