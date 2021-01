Equipe de Paty foi a Vassouras buscar remessa de vacinas Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 13:09

O segundo lote de vacinas contra a covid-19 já está em Paty do Alferes. Profissionais do município foram até Vassouras, cidade próxima, buscar a remessa enviada pelo governo do Estado na manhã de hoje (25).



As 270 doses recebidas nesta segunda-feira (25) são da vacina Oxford/AstraZeneca e fazem parte do lote de 2 milhões que chegou ao Brasil na sexta-feira (22). Os imunizantes foram liberados para distribuição já no sábado (23), após inspeção da Fiocruz.

Publicidade