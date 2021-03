Secretária de Turismo destacou a importância do cadastro Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:05

A Secretaria Municipal de Turismo de Paty do Alferes, sul do estado, abriu cadastramento para empreendedores do setor turístico municipal. “Nosso município tem muitas opções de hospedagem, alimentação e lazer, mas muitos não têm conhecimento dos nossos atrativos. Com este cadastro, tanto o turista quanto o cidadão patiense vão encontrar em nosso site as informações sobre o que nossa cidade oferece”, explica a secretária de Turismo, Dayanna Marques.