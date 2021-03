Ação aconteceu na semana passada Divulgação

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou mais uma ação pelo projeto Reflorestamento Permanente na última semana. Nessa nova etapa, foram plantadas 250 mudas no Horto Municipal, localizado no Barro Branco, com a participação dos servidores da secretaria e do Horto.



De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente a ação vem somar a outras frentes de reflorestamento da atual gestão municipal. “Nós temos frentes pontuais de reflorestamento, já chegamos a mais de 100.000m² de área reflorestada no território municipal. E agora lançamos este projeto, que visa toda semana plantar, pelo menos, 25 árvores em nossa cidade, faça chuva, faça sol. É uma iniciativa que visa tornar permanente a ação de reflorestamento em nosso município, utilizando mudas produzidas no Horto Municipal. Quero agradecer ao prefeito, ao vice e a toda equipe do meio ambiente por abraçar este projeto", explicou André Dantas, que detalhou as etapas: "Na primeira semana, fizemos o plantio de 40 mudas em Palmares; na segunda, plantamos 42 mudas na Barreira Vegetal do Centro Municipal de Resíduos; nesta terceira semana conseguimos plantar 250 mudas no morro do Horto Municipal”.



O prefeito de Paty parabenizou a equipe pelo projeto. “Um dos desafios do nosso município é a crise hídrica e o reflorestamento é uma ação importante para nos ajudar a resolver esta questão. Estamos plantando o futuro de nossa cidade, com a participação de todos, tenho certeza que vamos conseguir melhorar a produção de água em nosso município”, disse Juninho Bernardes.