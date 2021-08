Paty tem cerca de 25 mil habitantes e fica no interior do estado - Arquivo

Paty tem cerca de 25 mil habitantes e fica no interior do estadoArquivo

Publicado 03/08/2021 08:55

Com apoio do Sebrae, a prefeitura de Paty do Alferes oferece consultoria gratuita para quem trabalha no setor turístico. Por meio do Capacitatur, plano de capacitação para o desenvolvimento do turismo municipal, estão sendo ofertados dois cursos: Formatação de Produtos Turísticos, cujo objetivo é inovar e formatar um novo serviço/produto que agregue valor para o empreendimento, e Diagnóstico – Marketing para o Turismo, que visa entender como o mundo digital está presente em suas atividades r identificar áreas que precisam ser aprimoradas.