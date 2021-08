Reunião foi realizada em Três Rios com representantes de diversas cidades próximas - (Imagem: Divulgação)

Publicado 03/08/2021 18:45

Nesta terça-feira (03), o deputado estadual Eurico Júnior participou da reunião do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), realizada na Universidade Rural de Três Rios com a presença de representantes da cidade anfitriã e de Comendador Levy Gasparian, Areal, Sapucaia, Carmo, Rio das Flores, Paty do Alferes, Paraíba do Sul e Vassouras. O objetivo do evento, organizado pelo deputado federal Hugo Leal, é prestar esclarecimento aos municípios da região sobre a utilização dos sistemas do FNDE, que culminará em maior e mais rápida possibilidade de acesso aos recursos disponibilizados pela instituição, afetando de forma direta o ensino nas cidades e auxiliando na prestação de contas a ser realizada, dando mais transparência aos processos. "Fui acompanhado do secretário de Planejamento de Paty do Alferes, Gilvacir Draia, do diretor de Acompanhamento de Projetos de Arquitetura de Paty, José Francisco Coimbra Pinto, do diretor-coordenador do FUNDEB de Paty, Pedro Rezende Barros, e do auxiliar administrativo da Secretaria de Educação do município, Alexandre Kuntze”, comentou Eurico.

Três Rios é um das cidades que têm recebido atenção especial do deputado estadual, que esteve em diversas audiências com o prefeito Joa ao longo do seu mandato na Assembleia Legislativa para tratar de temas de interesse dos moradores da cidade, sendo as três últimas realizadas nos dias 30 de julho, 2 de agosto e hoje, em reunião foi solicitada por Claudia Fantana, assessora do deputado federal Hugo Leal, que prontamente aprovou o pleito. “Como professor e representante da Educação na Assembleia Legislativa, parabenizo o deputado federal Hugo Leal, o FNDE e o prefeito anfitrião Joa, pela iniciativa”, destacou Eurico Júnior.