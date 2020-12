Prefeito de Petrópolis Bernardo Rossi visita ação de testagem no Centro de Saúde Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 10:25

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi esteve na tarde desta segunda-feira acompanhando o serviço de testagem realizado no Centro de Saúde. O governo ampliou as ações para promover um monitoramento da COVID-19 e prevenir a chegada da uma possível segunda onda da doença na cidade.

Rossi visitou também a obra de instalação do mamógrafo digital, com previsão de começar a funcionar na próxima quinta-feira, ainda em fase de teste.



“Vamos continuar firmes no combate à disseminação da covid-19. Ampliamos a testagem, com o serviço de porta em porta, para facilitar a vida da população, principalmente do mais idosos. O número de casos da doença voltou a aumentar muito em diversas cidades e precisamos reforçar muito nossas medidas protetivas. Peço que as pessoas redobrem os cuidados, usem máscara e a promovam a limpeza das mãos com álcool em gel”, declarou Bernardo.



Desde a retomada da testagem em massa, no dia 11 de novembro, 11.621 pessoas foram testadas. Desses pacientes, 470 apresentaram teste positivo para COVID-19.



O serviço de testagem em massa nos bairros será retomado nesta terça-feira, na Rua Teresa – próximo a Casa Verde - e na localidade do Felix, na Estrada da Saudade. Para os atendimentos é exigido um documento de identificação com foto e não é necessária a realização de cadastro prévio. Os usuários testados, nos pontos fixos e em casa, recebem o resultado em 15 minutos pela equipe técnica responsável pelo trabalho. O trabalho acontece sempre das 09h às 16h.



Prefeito visita obras de instalação do mamógrafo digital

Acompanhado pelo vice-prefeito Baninho e pela secretária de Saúde, Fabiola Heck, o prefeito conversou com profissionais e com pacientes que aguardavam a realização dos testes. Bernardo Rossi também visitou a obra de instalação do mamógrafo digital, que começa a operar na próxima quinta-feira em caráter de teste.

Publicidade

A previsão que os exames comecem a ser marcados na segunda semana do próximo mês.



“O mamógrafo que estava instalado aqui era de 1988, uma defasagem muito grande. Esse equipamento que adquirimos é um dos mais modernos, com alta capacidade de resolução de imagens, o que vai tornar os exames muito mais assertivos. Vamos oferecer atendimento de ponta para as pacientes”, afirmou Rossi.