Petrópolis - Um homem foi morto e outro ferido a tiros em um bar na rua Capitão Paladini, no bairro São Sebastião, na noite deste sábado. A Polícia Militar foi chamada, além do Corpo de Bombeiros, para atender a ocorrência. A identidade dos homens não foi divulgada. A Polícia Civil fez a perícia do local do crime, mas ainda não se sabe o paradeiro do suspeito de realizar os disparos nem a causa do crime.