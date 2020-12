Equipes de fiscalização orientam população para que evite aglomerações na cidade Reprodução

Publicado 06/12/2020 09:13

Petrópolis - Na noite de sexta-feira a prefeitura promoveu mais uma Operação Choque de Ordem, com o objetivo de evitar uma maior disseminação do coronavírus na cidade. Equipes de fiscalização da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP), Posturas, Vigilância Sanitária, além da Guarda Civil e Polícia Militar abordaram frequentadores dos bares e restaurantes da Rua 13 de Maio, do Centro e Castelânea (Praça Pasteur).

Um carro de som também auxiliou o trabalho das equipes, com um áudio gravado com instruções sobre o uso de máscara, álcool em gel e para manter o distanciamento social, evitando aglomerações desnecessárias.



“Vamos manter todas as ações que programamos ao longo do ano para podermos combater a disseminação do coronavírus na cidade. Também conto com a compreensão das pessoas na prevenção, evitando aglomerações. Estamos na luta até o último dia deste ano”, afirmou o prefeito Bernardo Rossi.

A quantidade de pessoas na Rua 13 de Maio esteve alta nesta sexta-feira. As equipes orientaram os estabelecimentos e as pessoas que estavam nas ruas sobre as regras que proíbem as aglomerações e também reforçaram a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Também foram observados se os estabelecimentos estão respeitando as determinações de distanciamento. Todos os estabelecimentos encerraram as atividades no horário previsto em decreto e nenhum foi autuado.

A prefeitura reforça a importância de cada pessoa continuar se prevenindo para que a doença continue sendo controlada em Petrópolis, isso inclui o uso de máscaras, sair de casa só em caso de necessidade e manter o distanciamento. Por isso é fundamental o empenho dos petropolitanos na saúde própria e de todas, principalmente em um momento em que cidades próximas estão enfrentando dificuldade com o aumento de casos, como Juiz de Fora, Magé e Teresópolis.