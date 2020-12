IPTU 2021: pagamento em cota única tem desconto de 9% Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 09:55

Petrópolis - A prefeitura iniciou a entrega dos carnês do IPTU 2021 no início de dezembro. Foram entregues aos Correios 96.500 carnês param serem distribuídos. Mas, devido à pandemia, a empresa está com déficit de pessoal e cerca de 8 mil carnês não devem chegar dentro do prazo as residências dos contribuintes por este motivo.

imposto. O pagamento deve ser feito somente a partir do dia 1º de janeiro de 2021.



Os contribuintes terão desconto de 9% se pagarem a cota única até o dia 5 de janeiro do próximo ano. Para pagamentos da cota única até o dia 5 de fevereiro, o desconto será de 7% e para os que quitarem o até dia 5 de março de 2021, a redução será de 5%. Para solucionar essa questão, o governo municipal disponibilizou no site da prefeitura o documento para a quitação do imposto. O pagamento deve ser feito somente a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

Para os contribuintes que optarem pelo pagamento mensal, a primeira parcela do tributo vence no dia 20 de janeiro. A correção do IPTU para o próximo ano foi de 3,14%. Vale novamente destacar que as pessoas que não receberem seus carnês até o dia 31 deste mês, deverão tirar a segunda via na página eletrônica da prefeitura ou na central que será montada no térreo do Centro de Cultura Raul de Leoni, a partir do dia 4 de janeiro de 2021.