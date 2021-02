Reforma da quadra é um antigo sonho de toda a comunidade. Divulgação

Publicado 20/02/2021 09:21

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, entrega neste sábado (20) aos moradores da Comunidade do Alemão uma quadra de esportes totalmente reformada, com nova cobertura, melhorias no acesso e iluminação. A obra atende antigas reivindicações do público local. O evento está marcado para 10h.



A reforma da quadra é um antigo sonho de toda a comunidade. A obra contou com instalação de um telhado de estrutura metálica, as grades laterais foram substituídas. No entorno foi realizado um calçamento para que os utilizadores tenham conforto ao seguir para o interior da quadra, anteriormente o local era envolto por terra batida.

Além disso o equipamento esportivo ganhou iluminação totalmente nova, desde a fiação até os refletores.