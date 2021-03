Próximo evento de adoção de animais organizado pela Cobea será realizado no dia 13 de março Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 13:04

Petrópolis - Sucesso de público e de doações, a campanha de adoção de animais realizada no sábado (27) pela Coordenadoria de Bem-estar Animal (Cobea) terminou com sete cachorros e quatro gatos com novos lares.

O evento, que tem como objetivo estimular a posse responsável, está sendo realizado quinzenalmente e atraiu mais de 400 pessoas para a Praça Dom Pedro. A ação também fez o recolhimento de doações de ração que serão entregues aos protetores da cidade.

Publicidade

Próximo evento de adoção de animais organizado pela Cobea será realizado no dia 13 de março Divulgação

"O trabalho dos protetores merece ser exaltado e apoiado pelo poder público", destaca o prefeito interino, Hingo Hammes. "Queremos que a feira se torne uma referência, com mais animais adotados ao longo do ano", disse.



Na primeira etapa da campanha, realizada no dia 13 de fevereiro, foram seis animais adotados. Para conseguir levar para casa o seu pet, é preciso ser maior de idade, além de ter em mãos o documento de identidade, CPF e um comprovante de residência. O próximo evento será realizado no dia 13 de março.



"As feiras estão sendo um verdadeiro sucesso. A gente acredita que as próximas etapas serão ainda melhores, com mais animais adotados", disse João Valois, coordenador de Bem-estar Animal. "O que a gente sempre pede é que se você não tem condições de dar a devida atenção, não adote. Nosso objetivo também é conscientizar", concluiu.



Os protetores que tiverem interesse em participar da próxima edição pode fazer contato pelo telefone 2291-1505 ou pelo e-mail: "O trabalho dos protetores merece ser exaltado e apoiado pelo poder público", destaca o prefeito interino, Hingo Hammes. "Queremos que a feira se torne uma referência, com maisadotados ao longo do ano", disse.Na primeira etapa da campanha, realizada no dia 13 de fevereiro, foram seis animais adotados. Para conseguir levar para casa o seu pet, é preciso ser maior de idade, além de ter em mãos o documento de, CPF e um comprovante de residência. O próximo evento será realizado no dia 13 de março."As feiras estão sendo um verdadeiro sucesso. A gente acredita que as próximas etapas serão ainda melhores, com mais animais adotados", disse João Valois, coordenador de. "O que a gente sempre pede é que se você não tem condições de dar a devida atenção, não adote. Nosso objetivo também é conscientizar", concluiu.Os protetores que tiverem interesse em participar da próximapode fazer contato pelo telefone 2291-1505 ou pelo e-mail: [email protected]