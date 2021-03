O prefeito interino, Hingo Hammes, anunciou nesta quarta-feira (3) as obras no Theatro D. Pedro Divulgação/Ascom

Publicado 03/03/2021 22:35

Petrópolis - O prefeito interino, Hingo Hammes, anunciou nesta quarta-feira (3) uma importante conquista para a cidade: as obras para a restauração do Theatro Dom Pedro, paralisadas desde 2020, serão retomadas no dia 17 de março, mês do 178º aniversário de Petrópolis.

O reinicio dos trabalhos foi garantido pela empresa contratada pelo serviço em reunião pela manhã, após a Prefeitura vencer todos os entraves que levaram à paralisação dos trabalhos, em 2020. A previsão é que as obras sejam concluídas no primeiro quadrimestre de 2022.

“Trabalhamos desde o início do ano para a retomada das obras neste que é um dos principais equipamentos culturais da cidade. Levantamos as pendências e garantimos as adequações necessárias no projeto, de forma a garantir o mais rapidamente possível que os trabalhos fossem reiniciados”, explicou Hammes, que esteve no espaço pela manhã, acompanhado do secretário de Obras, Maurício Veiga, de representantes da empresa vendedora da licitação, e dos vereadores Fred Procópio (PL), Eduardo do Blog (Republicanos) e Yuri Moura (PSOL).

Diretor da Studio G, Adauto Bezerra de Araujo, afirmou que os trabalhos são minuciosos, já que haverá restauração dos adornos até a fachada. “Vejo que hoje existe uma união de forças para que todos remem na mesma direção, que é a retomada da obra de um espaço tão importante como é o Theatro D. Pedro”, disse.

Com uma arquitetura no estilo art-decó, de origem francesa, um tipo de decoração baseada em artes plásticas, a reforma tem caráter de restauração. Toda a estrutura do teatro receberá reparos, desde a fachada até a recuperação do sistema de ar condicionado e instalação de elevadores proporcionando acessibilidade para o público.

O Theatro D. Pedro foi inaugurado em 2 de janeiro de 1933. No ano de 1998 o prédio foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Em 2003 recebeu uma restauração completa e agora novamente terá uma reforma de grande porte. O investimento é de R$ 1.686.063,43 oriundos do Ministério do Turismo com contrapartida de R$ 103.734,18 da Prefeitura de Petrópolis.