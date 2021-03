Prefeito Eduardo Paes enviou as mensagens à Câmara na terça-feira Estefan Radovicz/Agência O DIA

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 03/03/2021 19:21 | Atualizado 03/03/2021 19:26

O pacote de medidas do governo Paes já está na Câmara Municipal do Rio desde ontem à noite. Os projetos, anunciados oficialmente pelo prefeito na semana passada, serão publicados no Diário Oficial do Legislativo amanhã (quinta-feira).

Publicidade

O pacote da prefeitura trata também de temas relativos à cidade, como a revitalização do Centro do Rio, e a mudança no controle do sistema de bilhetagem eletrônica no transporte público carioca.