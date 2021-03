Veículo acidentado na BR-040, sentido Juiz de Fora Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 14:02

Petrópolis - Após um acidente com um veículo de passeio na noite dessa quarta-feira (3), na subida da Serra de Petrópolis (BR-040), o motorista, segundo a Concer fugiu do local e abandonou o carro. O acidente aconteceu na pista no sentido Juiz de Fora, na altura do km 84.



A Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou o condutor em outro ponto da rodovia. Ele foi levado para a base operacional da Concer.



Ainda de acordo com a concessionária, o motorista não sofreu ferimentos. As causas do acidente não foram divulgadas.