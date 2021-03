Bebê nasceu em uma escadaria no bairro Castelânea Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 07:41

Petrópolis - No último domingo (28) um caso de uma mulher que deu à luz nas escadarias da servidão onde mora, no bairro Castelânea, ganhou destaque em vídeo divulgado nas redes sociais.

Após voltar do Hospital Alcides Carneiro (HAC), onde foi liberada, a mãe começou a ter contrações e, na ida de volta ao hospital, o bebê acabou nascendo no meio do caminho. Nesta segunda-feira (1º), a mulher, de 31 anos, e o bebê estavam internados em segurança no HAC e passavam bem.

A Secretaria de Saúde emitiu uma nota sobre o caso:

"A paciente deu entrada na unidade na tarde de domingo, relatando dores e contração. Durante a consulta de avaliação, negou ter tido sangramento ou perda de líquido. Ela foi avaliada pela equipe médica e passou por exames físico e obstétrico, que constataram colo uterino posterior, grosso, e bolsa

íntegra.

A paciente não apresentava contrações de trabalho de parto no momento. Para assegurar o bem-estar fetal e verificar a presença de contração, foi realizada uma cardiotocografia (exame que avalia o bem-estar fetal e a presença de contração). Ela foi liberada por volta de 18h da unidade, recebendo orientações de retorno ao serviço, caso houvesse piora da dor ou perdas vaginais (sangue ou líquido amniótico).

A paciente retornou à unidade às 23h57, trazida pelo SAMU, após parto domiciliar. Ela relatou que voltou a ter dores e saía de casa para retornar ao hospital, quando o bebê nasceu. Foi avaliada, assim como o recém-nascido, que foi atendido pelo pediatra. Os dois permanecem internados na unidade, apresentando bom estado geral com previsão de alta amanhã. A Secretaria de Saúde está apurando as informações em relação ao atendimento do SAMU”, conclui a nota.