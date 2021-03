Por O Dia

Operação Itaipava Segura: agentes fazem fiscalização de veículos para coibir crimes na cidade Reprodução/Internet

Petrópolis - Umconjunta entre a 106ª Delegacia de Polícia, Guarda Municipal, Polícia Militar e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes abordou mais de 50 veículos na tarde dessa quarta-feira (03) em diversos pontos de Itaipava e região. A ação visa coibir a criminalidade com o uso de veículos em Petrópolis.Toda semana é escolhida uma área a ser visitada e tem como objetivo identificar indivíduos com mandado de prisão pendente, veículos adulterados ou transportandoe principalmente retomar a proximidade com as comunidades escolhidas, disse Nei Loureiro, delegado titular da 106ª DP.Asestiveram nos acessos a Pedro do Rio, Secretário, Bonsucesso, Praça de Nogueira e Araras.Ainda de acordo com o delegado, atambém tem com o objetivo trazer sensação de segurança e visibilidade da polícia nas comunidades identificadas como mais sensíveis da região. A diligência é realizada após relatórios gerenciais oriundos do setor de inteligência policial apresentarem os locais prioritários de presença policial, contou o delegado.A Polícia Civil solicita a colaboração da população parade crimes, que podem ser realizadas pelo WhatsApp da 106ª DP (Itaipava) (24) 98816-3939 ou pelo telefone do Disque Denúncia (21) 2253-1177.