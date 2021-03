Detro-RJ faz operação para coibir transporte irregular em Petrópolis Divulgação/Detro-RJ

Publicado 04/03/2021 19:39 | Atualizado 04/03/2021 19:40

Petrópolis - O Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro/RJ) apreendeu na manhã desta quinta-feira (4) três carros que estavam fazendo transporte irregular em Petrópolis. As ações aconteceram no centro da cidade, na rua Caldas Viana e também no Alto da Serra.

Os veículos foram rebocados e levados para um depósito na cidade do Rio de Janeiro. O transporte irregular vem sendo denunciado por taxistas e também pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis (Setranspetro). As viagens por aplicativo são autorizadas na cidade, mas as denúncias são de motoristas que usam os carros particulares para transportar pessoas sem regulamentação.



A operação também aconteceu no Alto da Serra. O órgão informou ainda que “além das operações de inteligência, também utiliza as informações recebidas para direcionar as ações de fiscalização”.