Secretário Aloisio Barbosa Filho vai acompanhar de perto a rotina do HAC

Petrópolis - Maior hospital público da cidade, o Alcides Carneiro (HAC) será por uma semana o gabinete de trabalho do secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho. A transferência dos trabalhos para o hospital foi determinada na última semana pelo prefeito interino, Hingo Hammes, a partir desta segunda-feira (1º).

Desde que assumiu, a atual gestão vem atuando no sentido de suprir demandas identificadas no HAC. A liberação imediata de recursos pelo governo interino, garantiu, por exemplo, o reabastecimento de estoques de medicamentos na unidade e reparos em equipamentos.

A transferência do gabinete do secretário de Saúde para o HAC é mais um passo no sentido de melhorar o atendimento na unidade. O objetivo do secretário de Saúde, é acompanhar de perto o dia a dia de funcionamento da unidade, que por ano presta mais de 600 mil atendimentos a petropolitanos e também moradores de outros municípios.



“O Alcides Carneiro hoje é um hospital de suma importância para os moradores da nossa cidade. O HAC é referência em tratamento clinico e realização de cirurgias de alta complexidade dentro do município, lembrou Hammes.



“A intenção de transferirmos o gabinete para cá é estarmos presentes junto ao corpo clínico da unidade, conversando com os funcionários diariamente e vivenciando todas as dificuldades do hospital. Com isso poderemos definir as ações mais acertadas a serem tomadas para atender as demandas, gerando melhorias para o funcionamento da unidade e para a população que busca atendimento no hospital”, afirmou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.