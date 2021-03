Vias estão sendo interditas para pintura da sinalização horizontal Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 02/03/2021

Petrópolis - A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte – CPTrans, iniciou nesta segunda-feira (1º), a pintura da sinalização horizontal das ruas Caldas Viana e Floriano Peixoto, no Centro. A trégua dada pela chuva nos últimos dias, assim como a previsão de tempo bom até quarta-feira (3), permitiu o início do trabalho.



Para a realização do serviço, a rua Caldas Vianna funciona em meia pista a partir das 20h30 desta segunda-feira, enquanto o trânsito da Floriano Peixoto será totalmente interrompido. As vias serão liberadas logo após a conclusão do serviço.

“Estávamos aguardando a melhoria das condições climáticas. Temos que aproveitar que o tempo está mais firme para executar o trabalho. A sinalização é importante e dá mais segurança para motoristas e pedestres”, explicou Luciano Moreira, presidente da companhia.



A rua Caldas Vianna começou a ser recuperada no fim do mês de janeiro. As obras foram custeadas com recursos federais, por meio de uma emenda parlamentar.



Além dela, este ano o Governo Interino já garantiu o recapeamento das ruas Floriano Peixoto e Carlos Gomes, ambas no Centro; e avenida Getúlio Vargas, no Quitandinha, onde o serviço havia sido iniciado no ano passado, mas não havia sido concluído.