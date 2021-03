Representantes de vários órgãos fizeram vistoria na estrada da Serra Velha da Estrela Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 09:34

Petrópolis - Nesta segunda-feira (15) foi iniciada uma operação do DER-RJ para a realização de manutenção emergencial nas áreas mais críticas da Serra Velha. A condição de preservação da RJ-107, principal ligação entre Petrópolis e Magé, é alvo de constantes críticas dos usuários.



A vistoria realizada foi feita pelo presidente do DER-RJ, Luiz Roberto Pereira; pelo vice-presidente, Cledson Sampaio Bittencourt; pelo diretor da DOC2 Região Serrana, José Milton; e pelo superintendente de licitações do DER, José Rogério Bussinger, que examinaram as condições da estrada e os reparos que estão sendo realizados.



O Governo do Estado, representado pelo Subsecretário de Cidades, Bernardo Rossi, garantiu que as ações terão um reforço nos próximos 30 dias com o objetivo de diminuir os prejuízos aos usuários da via enquanto a obra não é iniciada.

"Sabemos das condições da Serra Velha e do tamanho das obras para torná-la boa para os usuários. A licitação do projeto já foi finalizada, mas vamos realizar ações emergenciais durante este período. A conclusão da licitação do Projeto Básico é prova do comprometimento do atual governador Cláudio Castro com a Região Serrana", afirmou Bernardo.



Na última quinta-feira (11), foi publicado em Diário Oficial pela Secretaria de Estado de Cidades a empresa vencedora do processo que prevê a execução de serviços técnicos especializados visando à elaboração de Projeto Básico de Engenharia Rodoviária destinado à restauração e recuperação do pavimento, drenagem e OAC's, sinalização horizontal e vertical da rodovia. O trecho contemplado será de 11,5 quilômetros, entre a fábrica de pólvora do Ministério do Exército e o conjunto residencial Grão Pará.