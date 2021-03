Hospital Unimed Petrópolis chegou a 100% de ocupação para leitos de COVID-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 10:28

Petrópolis - Nesta terça-feira, 16 de março, o presidente da Unimed Petrópolis, Dr. Rafael Gomes de Castro, anunciou que o Hospital Unimed Petrópolis atingiu 100% de ocupação dos leitos de UTI para COVID-19.



Ontem aconteceu a primeira transferência de paciente petropolitano para um hospital no Rio de Janeiro uma vez que também não há mais vagas disponíveis nos hospitais referenciados em Petrópolis.



Nas últimas semanas a Unimed Petrópolis acompanha o preocupante crescimento no número de internações e de diagnósticos positivos para o novo coronavírus. Por conta disso, Castro faz um novo apelo aos clientes da Unimed que só busquem atendimento no hospital em caso de urgência e emergência.



Segundo a direção do hospital, já foram adotadas as medidas de contingência para a otimização de novos leitos na própria unidade.