Agentes do poder público fazem fiscalização do horário do comércio no centro de Petrópolis Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 09:23

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria de Serviço, Segurança e Ordem Pública (SSOP), realizou uma ação de conscientização no Centro Histórico para o cumprimento das novas medidas de restrição. O trabalho, realizado na manhã desta quarta-feira (17), flagrou sete estabelecimentos abertos antes das 11h entre as ruas do Imperador e Paulo Barbosa.

Segundo o decreto municipal da última segunda (15), o comércio não essencial deve funcionar em horário diferenciado, das 11h às 20h, com limitação de 50% da capacidade.



Esse serviço de conscientização será ampliado para os bairros e distritos ao longo dessa semana. Caso haja resistência, o comerciante poderá ser multado. “Nesse primeiro momento, buscamos o diálogo. Precisamos do apoio da população nos próximos dias. Todos, seja o comerciante ou o cliente, precisam ajudar, adotando e respeitando as medidas de prevenção”, destacou a secretária da SSOP, Karina Bronzo.



A decisão pela ampliação das medidas levou em conta o cenário epidemiológico no país, com agravamento dos casos em todas as regiões, e orientações do Governo do Estado. Além disso, na cidade, houve aumento de mais de 40% no número de internados nas redes pública e privada do município, em relação à primeira semana do mês de março.



“O apoio do comércio é muito necessário. O balanço do primeiro dia foi positivo, todos entenderam a importância de respeitar o novo decreto e quem estava aberto, fechou as portas. Vamos ampliar esse trabalho para mais locais ao longo da semana e a gente conta com a população”, explicou Hailton Lima, chefe da Divisão de Fiscalização de Posturas da SSOP.