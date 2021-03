Bombeiros foram acionados para apagar incêndio em coletivo que pegou fog na União e Indústria Reprodução/PRW Petrópolis

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 12:09

Petrópolis - Um ônibus da Viação Progresso pegou fogo na manhã desta quinta-feira (18), na Estrada União e Indústria, próximo ao bairro Barra Mansa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu no incidente.

O comandante do Corpo de Bombeiros, tenente coronel Luiz Diogo não soube informar se na hora do incêndio havia passageiros dentro do coletivo. A via foi interditada durante a ação dos bombeiros.