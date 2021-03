Fiscais orientaram comércio na Posse sobre cumprimento de novas medidas de restrição Diculgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 18:39

Petrópolis - Equipes da Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil realizaram uma ação de orientação na Posse para o cumprimento das novas medidas de restrição. O serviço, realizado na manhã desta quinta-feira (18), flagrou seis estabelecimentos abertos antes das 11h ao longo da Estrada União e Indústria. Todos os comerciantes fecharam as portas após a solicitação dos agentes.

Segundo o decreto municipal da última segunda (15), o comércio não essencial deve funcionar em horário diferenciado, das 11h às 20h, com limitação de 50% da capacidade.



Ao todo, os fiscais estiveram em 15 lojas do distrito conscientizando os proprietários a respeitarem o decreto e também a manterem os cuidados para proteção contra o coronavírus. Esse serviço será realizado em outros bairros amanhã (19).



“Nesse primeiro momento, buscamos o diálogo com os comerciantes. Precisamos do apoio da população para o combate do coronavírus”, destacou a secretária da SSOP, Karina Bronzo.



Ontem (17), os fiscais realizaram o mesmo serviço no Centro Histórico. Sete estabelecimentos foram flagrados funcionando em desacordo com o decreto. A ação aconteceu nas ruas do Imperador e Paulo Barbosa.



A decisão pela ampliação das medidas levou em conta o cenário epidemiológico no país, com agravamento dos casos em todas as regiões, e orientações do Governo do Estado.



“A ação, neste momento, é no comércio, mas precisamos do apoio de todos. O mais importante é que, nas abordagens, todos entenderam a importância das medidas e acataram as determinações”, explicou Hailton Lima, chefe da Divisão de Fiscalização de Posturas da SSOP.