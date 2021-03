Secretaria de Saúde: idosos a partir de 70 anos começam a ser vacinados nesta sexta-feira (26)

Idosos a partir dos 70 anos começam a ser vacinados sexta-feira (26) Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 08:02

vacinação de idosos na cidade, passando a atender também quem tem de 70 a 74 anos. O cadastramento deste público será iniciado nesta quinta-feira (25), às 11h, no Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis vai ampliar nesta sexta-feira (26) ade idosos na cidade, passando a atender também quem tem de 70 a 74 anos. O cadastramento deste público será iniciado nesta quinta-feira (25), às 11h, no site da Prefeitura

O cadastro segue aberto também para quem tem mais de 75 anos, que já está sendo vacinado. Levando em conta a aplicação da primeira dose do imunizante, o número de vacinados na cidade até o momento representa 6,59% da população petropolitana, percentual superior ao do Estado, 4,89%.



Para atender a demanda com o aumento da faixa etário do público a ser imunizado, a Saúde está aumentando de seis para oito os locais de vacinação, com abertura de mais um ponto de vacinação no Centro e outro em Corrêas.



“Todos os esforços estão sendo feito para que possamos agilizar a vacinação, principalmente entre os idosos. Com ampliação do número de postos de vacinação e a contratação de equipes, vamos iniciar agora a imunização de idosos com mais de 70 anos”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.



A vacinação em Petrópolis segue as determinações do Ministério da Saúde. Para ser vacinado o idoso precisa estar cadastrado junto à Secretaria de Saúde.